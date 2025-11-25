JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Aktien des Schweizer Aromenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Sie ist zwar grundsätzlich optimistisch für die Zutatenhersteller, sie dürften allerdings einen schwachen Jahresstart erwischen. Der für Givaudan wichtige Nahrungsmittelsektor dürfte unter Volumenschwäche und Preisdeflation leiden./ag/gl

