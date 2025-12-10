Givaudan Aktie
Marktkap. 32,72 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.800,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.064,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
24,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.070,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.948,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
