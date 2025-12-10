Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

