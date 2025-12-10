DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
3.266,00 EUR -256,00 EUR -7,27 %
STU
3.070,00 CHF -234,00 CHF -7,08 %
SWX
Marktkap. 32,72 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

15:41 Uhr
Givaudan Buy
Givaudan AG
3.266,00 EUR -256,00 EUR -7,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.800,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.064,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.070,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.948,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

15:41 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
15:16 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Neuerliches Tief Givaudan nährt Geschäftssorgen: Symrise-Aktie fällt auf Tief seit 2019 Givaudan nährt Geschäftssorgen: Symrise-Aktie fällt auf Tief seit 2019
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagmittag schwächer
finanzen.net Börse Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net SLI aktuell: SLI im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer
finanzen.net SIX-Handel SLI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
