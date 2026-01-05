Givaudan Aktie
Marktkap. 31,29 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Equal-weight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 3200 Franken belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen. Bei Givaudan liege die Bewertung derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt und das Risiko sinkender Konsensprognosen sei begrenzt, begründete sie ihr neues Anlagevotum./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
3.200,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal-weight
|Kurs*:
3.121,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,53%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
3.136,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
|
Analyst Name:
Lisa De Neve
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.825,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
