DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Chevron 852552 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA
NVIDIA-Aktie etwas höher: NVIDIA kündigt eigene Robotaxis für 2027 an NVIDIA-Aktie etwas höher: NVIDIA kündigt eigene Robotaxis für 2027 an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.376,00 EUR +40,00 EUR +1,20 %
STU
3.136,00 CHF +30,00 CHF +0,97 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,29 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Morgan Stanley

Givaudan Equal-weight

10:41 Uhr
Givaudan Equal-weight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.376,00 EUR 40,00 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 3200 Franken belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen. Bei Givaudan liege die Bewertung derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt und das Risiko sinkender Konsensprognosen sei begrenzt, begründete sie ihr neues Anlagevotum./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Equal-weight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
3.200,00 CHF
Rating jetzt:
Equal-weight		 Kurs*:
3.121,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
3.136,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name:
Lisa De Neve 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.825,56 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:41 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Givaudan-Performance SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingebracht SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI notiert zum Start im Plus
finanzen.net Börse Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI aktuell
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI notiert am Mittag im Minus
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich leichter
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
Givaudan SA 2024 Full year results
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen