Givaudan Aktie

3.282,00 EUR +3,00 EUR +0,09 %
L&S
3.049,10 CHF -254,94 CHF -7,72 %
BRX
Marktkap. 32,69 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:16 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.282,00 EUR 3,00 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.049,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
31,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.049,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
31,19%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.948,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:16 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

