Givaudan Aktie
Marktkap. 32,97 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.339,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.329,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.948,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
