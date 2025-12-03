DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.553,00 EUR -43,00 EUR -1,20 %
STU
3.329,00 CHF +21,00 CHF +0,63 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,97 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

14:16 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.553,00 EUR -43,00 EUR -1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.339,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.329,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.948,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

14:16 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
11.11.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Börse Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net SIX-Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI zeigt sich mittags fester
finanzen.net SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Givaudan-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen