DAX 24.256 +0,1%ESt50 5.627 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,59 +1,2%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 97.228 -0,4%Euro 1,1630 +0,2%Öl 62,34 +0,1%Gold 4.183 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
3.669,00 EUR +21,00 EUR +0,58 %
STU
3.434,00 CHF +54,00 CHF +1,60 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,41 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

11:11 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.669,00 EUR 21,00 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.670,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.441,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.434,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,87%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.873,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:56 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
14.10.25 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Auf Kurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
dpa-afx ROUNDUP: Givaudan bleibt dank Luxusparfüms auf Wachstumskurs
finanzen.net Börse Zürich: Das macht der SMI nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net SMI aktuell: SMI am Nachmittag leichter
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen