ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek

