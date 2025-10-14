Givaudan Aktie
Marktkap. 33,41 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.670,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.441,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.434,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,87%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.873,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
