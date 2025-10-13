Givaudan Aktie
Marktkap. 33,18 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe im dritten Quartal leicht über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei Parfüms gebe es derzeit keine Zeichen für eine Abschwächung der Nachfrage./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.423,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.403,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,79%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.860,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
