DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
3.668,00 EUR +56,00 EUR +1,55 %
STU
3.403,00 CHF +36,00 CHF +1,07 %
SWX
Marktkap. 33,18 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

11:46 Uhr
Givaudan AG
3.668,00 EUR 56,00 EUR 1,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe im dritten Quartal leicht über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei Parfüms gebe es derzeit keine Zeichen für eine Abschwächung der Nachfrage./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.423,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.403,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,79%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.860,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

11:46 Givaudan Neutral UBS AG
09:16 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Auf Kurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net SMI aktuell: SMI am Nachmittag leichter
finanzen.net SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt zum Start des Freitagshandels
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
