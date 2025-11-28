DAX23.759 ±-0,0%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.948 +0,3%Euro1,1560 -0,3%Öl63,24 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Handel in Zürich: SMI gibt am Freitagmittag nach

28.11.25 12:25 Uhr
Handel in Zürich: SMI gibt am Freitagmittag nach

Am Mittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

SMI
12.816,8 PKT -14,2 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 12.830,01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,477 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,071 Prozent leichter bei 12.821,93 Punkten, nach 12.831,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12.799,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.846,83 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,09 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 12.360,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.219,20 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 11.709,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 57,70 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3.358,00 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 159,20 CHF), Partners Group (+ 0,38 Prozent auf 956,20 CHF) und Geberit (+ 0,22 Prozent auf 629,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,03 Prozent auf 577,50 CHF), Sonova (-0,70 Prozent auf 199,80 CHF), Swiss Re (-0,56 Prozent auf 141,25 CHF), Holcim (-0,37 Prozent auf 74,78 CHF) und Swiss Life (-0,36 Prozent auf 877,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 830.641 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,946 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

