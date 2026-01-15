DAX 25.308 -0,2%ESt50 6.026 -0,2%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,96 +0,1%Gold 4.604 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC, NORMA im Fokus
Top News
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
372,20 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
FSE
347,00 CHF +1,30 CHF +0,38 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 293,75 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Goldman Sachs Group Inc.

Roche Neutral

09:21 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
372,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
365,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
347,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,92%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
347,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,19%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
342,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:21 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
13.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Frühe Anlage SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Start ab
finanzen.net SIX-Handel SLI fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen