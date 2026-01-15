Roche Aktie
Marktkap. 293,75 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
365,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
347,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,92%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
347,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,19%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
342,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
