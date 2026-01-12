DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
365,90 EUR -2,20 EUR -0,60 %
FSE
339,70 CHF -2,80 CHF -0,82 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 291,72 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

10:16 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
365,90 EUR -2,20 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
340,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
339,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
328,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:16 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert letztendlich
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Montagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI am Montagnachmittag freundlich
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI notiert am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI verliert am Montagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Montagmittag fester
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen