362,30 EUR +2,35 EUR +0,65 %
FSE
338,00 CHF -0,20 CHF -0,06 %
SWX
Marktkap. 282,08 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Roche Hold

15:56 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
362,30 EUR 2,35 EUR 0,65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber der Schweizer im Pharmabereich seien Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Diese dürften den Umsatzrückgang durch Actemra-Biosimilars mehr als ausgleichen, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich Diagnostik prognostiziert sie zudem ein Wachstum von 4 Prozent, da die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen allmählich nachließen. Wichtig sei zudem 2026 auch die Zulassungen für Giredestrant bei Brustkrebs und Fenebrutinib bei Multipler Sklerose./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
320,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
338,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
338,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
319,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

15:56 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
05.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

