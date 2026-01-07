Roche Aktie
Marktkap. 282,08 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber der Schweizer im Pharmabereich seien Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Diese dürften den Umsatzrückgang durch Actemra-Biosimilars mehr als ausgleichen, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich Diagnostik prognostiziert sie zudem ein Wachstum von 4 Prozent, da die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen allmählich nachließen. Wichtig sei zudem 2026 auch die Zulassungen für Giredestrant bei Brustkrebs und Fenebrutinib bei Multipler Sklerose./ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
320,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
338,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
338,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
319,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|15:56
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)