DAX 25.007 +0,5%ESt50 5.920 -0,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -1,1%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.656 -1,9%Euro 1,1684 +0,0%Öl 60,24 -0,5%Gold 4.464 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
Dezember 2025: So schätzen Experten die Allianz-Aktie ein Dezember 2025: So schätzen Experten die Allianz-Aktie ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
354,50 EUR -2,60 EUR -0,73 %
FSE
333,00 CHF +3,10 CHF +0,94 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 278,56 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Barclays Capital

Roche Overweight

10:06 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
354,50 EUR -2,60 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 390 Franken angehoben. Für die Schweizer sehe er eine starke operative Entwicklung und Umsatzchancen durch weitere Produkteinführungen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die aktuelle Bewertung anspruchslos. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
390,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
332,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
333,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
319,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:06 Roche Overweight Barclays Capital
05.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net SIX-Handel: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI klettert nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel: SMI verbucht am Dienstagmittag Abschläge
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net Roche Aktie News: Roche zieht am Mittag an
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen