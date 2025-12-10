Roche Aktie
Marktkap. 268,36 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 314 auf 356 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie seien stark ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Deshalb hob er seine Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmittels von 3 auf 5 Milliarden US-Dollar an./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
356,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
320,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
11,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
322,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
