Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 40,71 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
230,30 EUR 4,30 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich des Übernahmeinteresses am Fondsvertriebsspezialisten Allfunds mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften dies relativ neutral sehen, schrieb Michael Werner am Freitag. Er findet gut, dass der Börsenbetreiber damit nicht diversifiziere und der Preis auf Höhe der Bewertung der SimCorp-Übernahme liege. Negativ wertet er, dass die Aktienrückkäufe und damit die Erträge der Anleger dadurch kurzfristig sinken dürften./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
229,70 €		 Abst. Kursziel*:
8,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
230,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,55%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

