Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 40,71 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
291,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,40 €
|Abst. Kursziel*:
26,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
230,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
