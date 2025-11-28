Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot

DAX-Kursverlauf

So bewegt sich der DAX am Freitagmorgen.

Um 09:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 23.759,03 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,054 Prozent stärker bei 23.780,75 Punkten, nach 23.767,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.725,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.781,57 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 24.278,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, notierte der DAX bei 24.039,92 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Wert von 19.425,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18,65 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,89 Prozent auf 227,50 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR), Siemens (+ 0,37 Prozent auf 228,40 EUR), BASF (+ 0,22 Prozent auf 44,72 EUR) und Merck (+ 0,22 Prozent auf 116,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Daimler Truck (-0,81 Prozent auf 36,74 EUR), adidas (-0,56 Prozent auf 158,70 EUR), EON SE (-0,49 Prozent auf 15,26 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 257,60 EUR) und Allianz (-0,43 Prozent auf 370,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 110.910 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 235,346 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

