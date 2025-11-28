DAX23.751 -0,1%Est505.647 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,65 +0,4%Gold4.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
DAX-Kursverlauf

Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot

28.11.25 09:27 Uhr
Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Freitagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159,00 EUR -0,60 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
370,00 EUR -0,70 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
44,82 EUR 0,23 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
37,02 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
226,90 EUR 0,80 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,27 EUR -0,04 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
258,20 EUR -1,80 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,04 EUR 0,59 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
115,40 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,74 EUR -0,09 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
206,55 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
227,05 EUR -0,55 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.755,7 PKT -12,3 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 23.759,03 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,054 Prozent stärker bei 23.780,75 Punkten, nach 23.767,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.725,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.781,57 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 24.278,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, notierte der DAX bei 24.039,92 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Wert von 19.425,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18,65 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,89 Prozent auf 227,50 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR), Siemens (+ 0,37 Prozent auf 228,40 EUR), BASF (+ 0,22 Prozent auf 44,72 EUR) und Merck (+ 0,22 Prozent auf 116,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Daimler Truck (-0,81 Prozent auf 36,74 EUR), adidas (-0,56 Prozent auf 158,70 EUR), EON SE (-0,49 Prozent auf 15,26 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 257,60 EUR) und Allianz (-0,43 Prozent auf 370,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 110.910 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 235,346 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen