Infineon Aktie
Marktkap. 43,59 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,90 €
|Abst. Kursziel*:
37,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,55%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.