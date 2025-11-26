DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Marktkap. 43,59 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,90 €		 Abst. Kursziel*:
37,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,55%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

