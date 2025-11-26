DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Overweight" belassen. Der Billigflieger habe dank des Ferienverkehrs die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Umsatzausblick sei beruhigend, während für das Wintergeschäft Unsicherheit herrsche und das schwache Pfund die Kosten erhöhe. Einen bereinigenden Effekt könnte es seiner Ansicht nach mit sich bringen, dass der britische Staatshaushalt geklärt ist./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

