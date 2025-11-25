Kering Aktie
Marktkap. 36,58 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 305 auf 345 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab. Bei Kering wartet Pusz auf mehr Klarheit bezüglich der Strategie des neuen Chefs./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Kering Neutral
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
298,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
298,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
241,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
