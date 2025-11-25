DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Kering Aktie

298,35 EUR -1,80 EUR -0,60 %
STU
277,04 CHF -2,46 CHF -0,88 %
BRX
Marktkap. 36,58 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

UBS AG

Kering Neutral

09:26 Uhr
Kering Neutral
Kering
298,35 EUR -1,80 EUR -0,60%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 305 auf 345 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab. Bei Kering wartet Pusz auf mehr Klarheit bezüglich der Strategie des neuen Chefs./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Neutral

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
298,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
298,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

09:26 Kering Neutral UBS AG
20.11.25 Kering Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Kering Underweight Barclays Capital
24.10.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

