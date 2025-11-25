DAX 23.758 +0,1%ESt50 5.640 -0,3%MSCI World 4.375 +0,1%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.763 +0,9%Euro 1,1591 -0,1%Öl 63,07 %Gold 4.163 +0,0%
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 142,36 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
UBS AG

EssilorLuxottica Buy

09:11 Uhr
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 291 auf 355 Euro angehoben. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Bei EssilorLuxottica hätten die jüngsten Quartalszahlen sie überzeugt, dass der Brillenkonzern zu einem der am schnellsten wachsenden Branchenunternehmen werden könnte. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
314,70 €		 Abst. Kursziel*:
12,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
315,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
323,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:11 EssilorLuxottica Buy UBS AG
24.11.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
28.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
20.10.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Fresenius, Essilor/Luxottica, Voeastalpine, Nemetschek und Siemens Energy.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net So schätzen Analysten die EssilorLuxottica-Aktie ein
TraderFox Big Call Screening: Safran, Air Liquide, Essilor/Luxottica, RWE
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Secunet Security, Essilor-Luxottica, Erste Group Bank und Talanx.
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
