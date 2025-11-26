SAP Aktie
Marktkap. 233,24 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
208,10 €
|Abst. Kursziel*:
44,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
207,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,27%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
292,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
