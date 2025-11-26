DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
SAP Aktie

Marktkap. 233,24 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

SAP SE Buy

SAP SE Buy
SAP SE
207,95 EUR 0,90 EUR 0,43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
208,10 €		 Abst. Kursziel*:
44,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
207,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,27%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
292,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:16 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

