HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,62 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

UBS AG

HUGO BOSS Neutral

09:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,56 EUR -0,07 EUR -0,18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 38,70 auf 37,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,54 €		 Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,05%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

