Santander Aktie
Marktkap. 134,36 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des unsicheren Konjunkturumfelds und der zunehmenden Spannungen an den Kreditmärkten sei es logisch, dass das US-Geschäft in der Debatte über die spanische Bank weiterhin eines der wichtigsten Themen sei, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend. Der Experte rechnet in den USA bis 2028 mit einem begrenzten Nettogewinnanstieg. Er ist aber zuversichtlicher, dass ein größeres Abwärtsszenario nicht eintritt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 19:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
10,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:31
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.