UBS AG

Santander Buy

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des unsicheren Konjunkturumfelds und der zunehmenden Spannungen an den Kreditmärkten sei es logisch, dass das US-Geschäft in der Debatte über die spanische Bank weiterhin eines der wichtigsten Themen sei, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend. Der Experte rechnet in den USA bis 2028 mit einem begrenzten Nettogewinnanstieg. Er ist aber zuversichtlicher, dass ein größeres Abwärtsszenario nicht eintritt./rob/tih/ag

