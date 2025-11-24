DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
Santander Aktie

9,20 EUR +0,05 EUR +0,58 %
STU
8,05 GBP +0,12 GBP +1,52 %
LSE
Marktkap. 134,36 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

11:31 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,20 EUR 0,05 EUR 0,58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des unsicheren Konjunkturumfelds und der zunehmenden Spannungen an den Kreditmärkten sei es logisch, dass das US-Geschäft in der Debatte über die spanische Bank weiterhin eines der wichtigsten Themen sei, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend. Der Experte rechnet in den USA bis 2028 mit einem begrenzten Nettogewinnanstieg. Er ist aber zuversichtlicher, dass ein größeres Abwärtsszenario nicht eintritt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 19:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,18 €		 Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:31 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
finanzen.net Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
dpa-afx Santander-Aktie höher: Erwartungen geschlagen - Ziele bestätigt
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Banco Santander Chile Stock?
Financial Times Santander to appoint insider as next UK boss
Zacks Banco Santander and Cogent Communications have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bull of the Day: Banco Santander (SAN)
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Banco Santander-Brazil (BSBR) is a Great Choice
EN, TheGuardian Santander urges ministers to intervene in UK car finance compensation scheme
Financial Times Santander attacks car finance redress scheme as it scraps UK results
RTE.ie Santander UK delays Q3 results amid motor finance probe
