Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt
Prosus Aktie

Marktkap. 120,99 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
UBS AG

Prosus Buy

11:26 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
54,11 EUR -0,87 EUR -1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,04 €		 Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,85%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

11:26 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Prosus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Prosus Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

dpa-afx Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
dpa-afx ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
