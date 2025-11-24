UBS AG

Prosus Buy

11:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

