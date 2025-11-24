Prosus Aktie
Marktkap. 120,99 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,04 €
|Abst. Kursziel*:
48,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,85%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
