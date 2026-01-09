DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.722 +0,8%Euro1,1660 +0,2%Öl63,27 +0,4%Gold4.575 +1,5%
Altcoin-Warnung

Liquidationsrisiko: Diese 3 Altcoins könnten Trader im Januar 2026 teuer zu stehen kommen

12.01.26 03:15 Uhr
Millionen-Liquidationen möglich: 3 Altcoins, die Trader im Januar 2026 im Blick haben sollten | finanzen.net

Am Kryptomarkt drohen im Januar 2026 millionenschwere Liquidationen bei gehebelten Positionen. Besonders drei Altcoins stehen laut Analysedaten im Fokus - bei Kursrückgängen könnten Trader hohe Verluste erleiden.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
113,2772 CHF 1,5013 CHF 1,34%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
121,6342 EUR 1,6718 EUR 1,39%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
105,6353 GBP 1,5251 GBP 1,46%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
141,8573 USD 2,4165 USD 1,73%
Charts|News
ZEC/CHF (Zcash-Schweizer Franken)
329,8384 CHF 24,5004 CHF 8,02%
Charts|News
ZEC/EUR (Zcash-Euro)
354,1725 EUR 26,4712 EUR 8,08%
Charts|News
ZEC/GBP (Zcash-Britische Pfund)
307,5870 GBP 23,1891 GBP 8,15%
Charts|News
ZEC/USD (Zcash-US-Dollar)
413,0575 USD 32,1473 USD 8,44%
Charts|News
LINK/CHF (Chainlink-Schweizer Franken)
10,6839 CHF 0,1308 CHF 1,24%
Charts|News
LINK/EUR (Chainlink-Euro)
11,4721 EUR 0,1461 EUR 1,29%
Charts|News
LINK/GBP (Chainlink-Britische Pfund)
9,9631 GBP 0,1338 GBP 1,36%
Charts|News
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
13,3795 USD 0,2144 USD 1,63%
Charts|News

• Derivate-Händler haben Ende Dezember 2025 verstärkt Long-Positionen in Altcoins aufgebaut
• Solana könnte bei einem Kurs von 110 USD Liquidationen von über 880 Millionen USD auslösen
• Die SOL-ETF-Zuflüsse lagen Ende Dezember 93 Prozent unter dem Niveau der Startwoche

Solana: Schwache ETF-Zuflüsse als Warnsignal

Wie aus einer Analyse von BeInCrypto vom 30. Dezember 2025 hervorgeht, zeigt die Liquidationskarte von Solana (SOL) ein deutliches Ungleichgewicht. Die gesamten Long-Liquidationen liegen deutlich höher als die Short-Liquidationen. Zwar gilt der Januar historisch als starker Monat für die Kursentwicklung von SOL, und eine bullische RSI-Divergenz signalisiert Erholungspotenzial. Dennoch könnten Long-Trader ohne Gewinnmitnahmen anfällig werden.

Daten von SoSoValue zeigen, dass die SOL-ETFs Ende Dezember 2025 ihren schwächsten wöchentlichen Zufluss seit dem Start verzeichneten. Mit nur 13,14 Millionen US-Dollar lagen die Nettozuflüsse mehr als 93 Prozent unter dem Niveau der Startwoche von fast 200 Millionen US-Dollar. Dieser starke Rückgang deutet auf eine sinkende Nachfrage bei SOL-ETFs hin, was Druck auf den Kurs ausüben könnte. Fällt SOL auf 110 US-Dollar, könnten die gesamten Long-Liquidationen laut Coinglass über 880 Millionen US-Dollar betragen.

Zcash: Nach 70-Prozent-Rally droht Korrektur

Bei Zcash (ZEC) zeigt die Liquidationskarte ebenfalls, dass Trader ihr Kapital stark auf Long-Positionen setzen und dabei Leverage nutzen. Der Coin legte im Dezember 2025 eine beeindruckende Rally hin und stieg von etwa 300 auf über 500 US-Dollar - ein Plus von mehr als 70 Prozent. Diese Entwicklung hat viele Anleger in Long-Positionen gelockt. Nach einem solch starken Anstieg ist jedoch technisch gesehen eine Korrektur möglich, bei der der Kurs auf ein früheres Widerstandsniveau zurückfallen könnte.

Laut BeInCrypto reduzieren sogenannte ZEC-Wale bereits ihr Risiko. Nach dem starken Anstieg wächst die Vorsicht unter Großinvestoren. Gewinnmitnahmen von Käufern aus dem frühen Dezember könnten Verkaufsdruck erzeugen und Long-Positionen in Gefahr bringen. Fällt ZEC auf den Bereich von 466 US-Dollar, könnten Long-Positionen mit mehr als 78 Millionen US-Dollar liquidiert werden.

Chainlink: Steigende Börsenreserven deuten auf Verkaufsdruck

Viele Trader sind überzeugt, dass sich Chainlink (LINK) vom Kursniveau um 12 US-Dollar bald erholt. Sie haben erhebliches Kapital und Leverage in Long-Positionen investiert. Daten von CryptoQuant zeigen jedoch ein kritisches Signal: Die LINK-Reserven auf Binance sind im Dezember 2025 stetig angestiegen. Der Sieben-Tage-Durchschnitt hatte Ende Dezember 2025 einen zweimonatigen Abwärtstrend beendet und begann wieder nach oben zu drehen.

Diese Veränderung deutet laut der Analyse darauf hin, dass LINK-Halter sich darauf vorbereiten könnten, ihre Coins zu verkaufen, sobald der Kurs Anzeichen einer Erholung zeigt. Die Liquidationskarte zeigt, dass bei einem LINK-Kurs von 11 US-Dollar die kumulierten Long-Liquidationen laut Coinglass-Daten ungefähr 40 Millionen US-Dollar erreichen könnten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chinnapong / Shutterstock.com, Stanslavs / Shutterstock.com