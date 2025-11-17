DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1600 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.084 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Dank Tencent-Beteiligung

Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer

17.11.25 09:54 Uhr
Prosus-Aktie dennoch leichter: Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr gestiegen | finanzen.net

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
60,33 EUR -0,91 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent. Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag gibt sie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 0,49 Prozent auf 60,44 Euro nach.

Wer­bung

Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.

Prosus gehört zum südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.

/err/mis/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Naspers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Naspers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Prosus

Nachrichten zu Prosus N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Prosus N.V.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Prosus BuyUBS AG
17.09.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Prosus BuyUBS AG
17.09.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prosus N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen