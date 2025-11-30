DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.390 -0,2%Top 10 Crypto 11,48 -7,8%Nas 23.339 -0,1%Bitcoin 73.126 -6,2%Euro 1,1615 +0,2%Öl 63,22 +0,1%Gold 4.239 +0,5%
Prosus Aktie

53,90 EUR -0,04 EUR -0,07 %
STU
53,54 EUR -0,27 EUR -0,50 %
GVIE
Marktkap. 118,7 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

19:16 Uhr
Prosus N.V.
53,90 EUR -0,04 EUR -0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,54 €		 Abst. Kursziel*:
47,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,57%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

19:16 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Prosus Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Prosus N.V.

finanzen.net So schätzen die Analysten die Prosus-Aktie im November 2025 ein
dpa-afx Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
dpa-afx ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
