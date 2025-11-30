Prosus Aktie
Marktkap. 118,7 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,54 €
|Abst. Kursziel*:
47,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,57%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
