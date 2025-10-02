DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Am Ziel

Just Eat-Aktie etwas fester: Prosus hält nun 90,1 Prozent

02.10.25 09:33 Uhr
Prosus ist bei Just Eat Takeaway am Ziel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Just Eat Takeaway.com
20,16 EUR 0,02 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
61,34 EUR 1,04 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Investor mitteilte, hat er sich im Rahmen seines Übernahmeangebots 90,1 Prozent der Anteile an dem Lieferando-Mutterkonzern gesichert. Alle Konditionen seien erfüllt, so dass die Transaktion abgeschlossen werden könne. Aktionäre, die ihre Anteile nicht angedient haben, können dies im Rahmen einer Nachfrist noch bis zum 16. Oktober tun.



Das Delisting der Just Eat-Aktien von der Börse Amsterdam soll nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Just Eat wird in dem Angebot mit 4,1 Milliarden Euro bewertet.

Am Donnerstag stehen Just Eat-Aktien an der EURONEXT Amsterdam zwischenzeitlich 0,15 Prozent im Plus bei 20,27 Euro.

DOW JONES

