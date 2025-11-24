Prosus Aktie
Marktkap. 123,86 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen das Tempo bei den Aktienrückkäufen weiter drosseln./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,71 €
|Abst. Kursziel*:
35,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,26%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|14:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.