ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr

24.11.25 16:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
54,85 EUR -1,45 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Prosus auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

Wer­bung

Die positive Reaktion des Aktienmarktes auf die Veröffentlichung war nur von kurzer Dauer. Nach Kursgewinnen zum Handelsstart notierte die Prosus-Aktie am Nachmittag knapp zwei Prozent tiefer.

Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.

Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero, iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht

Wer­bung

Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk/he

