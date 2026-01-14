DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.670 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,60 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Werksschließung

BAT-Aktie letztlich höher: Konzern schließt Fabrik in Südafrika wegen Schwarzmarkt-Boom

15.01.26 18:07 Uhr
BAT-Aktie im Fokus: British American Tobacco schließt Werk in Südafrika | finanzen.net

British American Tobacco wird seine einzige Fabrik in Südafrika zum Jahresende schließen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
49,95 EUR 0,90 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die dortige Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns verwies in ihrer Mitteilung auf den boomenden Schwarzmarkt in dem Land.

Der illegale Zigarettenhandel habe "verheerende Auswirkungen" in dem Land, so BAT South Africa. Im Dezember hatte der Konzern bereits beschlossen, seine Aktivitäten in Mosambik zu beenden.

Die betroffene Fabrik in Südafrika in einem Ort namens Heidelberg - rund 50 Kilometer südöstlich von Johannesburg - arbeitet nach Unternehmensangaben wegen massiver Verluste an Volumen derzeit mit 35 Prozent der Gesamtkapazität. Von der Schließung seien rund 230 Arbeitsplätze bedroht. Insgesamt beschäftigt BAT in Südafrika 970 Mitarbeiter.

Die BAT-Aktie gewann im Heimathandel am Donnerstag letztlich 2,33 Prozent auf 43,39 GBP.

DJG/DJN/mgo/cln

Von Joe Stonor

DOW JONES-

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

