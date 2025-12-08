DAX 24.133 +0,4%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.454 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.204 +0,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philip Spain in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die für 2026 gesetzten Zielvorgaben des Tabakkonzerns blieben hinter den Erwartungen zurück./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,49 £		 Abst. Kursziel*:
0,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,68 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,43%
Analyst Name:
Philip Spain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

10:31 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 BAT Underperform RBC Capital Markets
10:16 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Dow Jones Kapitalmaßnahme BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele
dpa-afx British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Minus
finanzen.net BAT Aktie News: BAT verteidigt am Montagmittag Tendenz
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag schwächer
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
Korea Times BAT Rothmans launches recruitment drive
Korea Times Confidence with bat spilling over to defense for KBO rookie
Novinite Bulgarian Woman’s Home Destroyed in Iranian Airstrike on Bat Yam, Israel
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen