DAX25.149 +1,2%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,5%Nas23.019 -0,2%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1885 +0,1%Öl68,68 -1,4%Gold5.067 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive! Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP: British American Tobacco erwartet 2026 eher geringes Wachstum

12.02.26 15:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
50,60 EUR -0,50 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) (BAT) erwartet 2026 ein eher träges Geschäftswachstum. So dürften nur die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn erreicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hänge das Wachstum des operativen Ergebnisses zudem eher vom zweiten Halbjahr ab, hieß es weiter. Bei Anlegern kam das schlecht an.

Wer­bung

Das Management von British American Tobacco geht für 2026 von einem leichten Rückgang des branchenweiten Zigarettenabsatzes aus. Das erwartete Umsatzwachstum soll vor allem aus dem Geschäft mit Zigaretten-Alternativen wie Vapes kommen.

Analyst Philip Spain von der Bank JPMorgan geht davon aus, dass die Markterwartungen für 2026 etwas sinken dürften, was aber am Gegenwind durch ungünstige Wechselkurse liege. Zudem dürften sich einige Anleger einen optimistischeren Ausblick zum Geschäft mit den verschiedenen Zigaretten-Alternativen, also den sogenannten New Categories, erhofft haben.

Für den Aktienkurs ging es denn auch nach unten. Am frühen Nachmittag notierten die Papiere mit 4.317 Pence rund zweieinhalb Prozent im Minus. Damit ging die Konsolidierung nach zuvor starkem Lauf weiter.

Wer­bung

Mit Blick auf 2025 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn mit 11,6 Milliarden britischen Pfund (13,3 Mrd Euro) leicht über dem Vorjahresniveau. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 2,3 Prozent auf 11,3 Milliarden Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

Der Konzernumsatz fiel 2025 um ein Prozent auf 25,6 Milliarden Pfund. Das klassische Geschäft stand unter Druck, während das Geschäft mit Zigaretten-Alternativen wuchs. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss stieg um gut 150 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund. Allerdings hatte im Vorjahr eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada das Ergebnis belastet. Für 2026 stellt British American Tobacco ein Dividendenwachstum in Aussicht sowie Aktienrückkäufe für 1,3 Milliarden Pfund./mis/niw/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
15:31BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
12:06BAT UnderperformRBC Capital Markets
10:16BAT BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:16BAT BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
10.12.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:31BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:06BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen