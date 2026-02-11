BAT Aktie
Marktkap. 108,83 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,02 £
|Abst. Kursziel*:
18,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
