BAT Aktie

50,20 EUR -0,70 EUR -1,38 %
STU
45,20 CHF -1,54 CHF -3,30 %
BRX
Marktkap. 108,83 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

10:16 Uhr
BAT Buy
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,02 £		 Abst. Kursziel*:
18,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

