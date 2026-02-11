DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,5000 -2,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
BAT Aktie

50,50 EUR -0,40 EUR -0,79 %
STU
45,72 CHF -1,02 CHF -2,19 %
BRX
Marktkap. 108,83 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

15:31 Uhr
BAT Neutral
BAT PLC (British American Tobacco)
50,50 EUR -0,40 EUR -0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsjahr sei weitgehend erwartungsgemäß abgeschlossen worden, schrieb Philip Spain am Donnerstag. Etwas enttäuschen könnte indes der Ausblick für das Geschäft mit Alternativen für klassische Zigaretten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,97 £		 Abst. Kursziel*:
-3,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Spain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15:31 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:06 BAT Underperform RBC Capital Markets
10:16 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

dpa-afx Zigarettenabsatz BAT-Aktie im Minus: Vergleichsweise geringes Wachstum für 2026 erwartet BAT-Aktie im Minus: Vergleichsweise geringes Wachstum für 2026 erwartet
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
dpa-afx ROUNDUP: British American Tobacco erwartet 2026 eher geringes Wachstum
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag gefragt
finanzen.net FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 10 Jahren verdient
Financial Times BAT warns of job cuts as it plans to ‘simplify’ and boost productivity
Financial Times BAT extends chair’s term beyond UK’s recommended tenure
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on British American Tobacco PLC?
Benzinga Is British American Tobacco PLC Gaining or Losing Market Support?
MarketWatch My in-laws say they’re ‘stakeholders’ in my daughter’s bat mitzvah and want us to throw a bigger party. Do I say no?
Korea Times BAT designer enhances glo Hyper with 'emotional functionality'
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 F1 season
