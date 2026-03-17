BAT Aktie

52,50 EUR -0,20 EUR -0,38 %
47,43 CHF -0,60 CHF -1,25 %
Marktkap. 115,06 Mrd. EUR

KGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

08:01 Uhr
BAT Neutral
BAT PLC (British American Tobacco)
52,50 EUR -0,20 EUR -0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Tabakkonzerne seien der Kosteninflation kaum ausgesetzt und zudem attraktiv bewertet. Pannutis Favorit ist dabei Imperial Brands./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT Neutral

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,44 £		 Abst. Kursziel*:
-8,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:01 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BAT Overweight Barclays Capital
