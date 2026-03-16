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ISIN GB0002875804

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Symbol BTAFF

Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

09:26 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
53,30 EUR 0,10 EUR 0,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Das Segment traditionelle Tabakprodukte sei gut für Umsatzwachstum positioniert, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Derweil dürften die Produkte der neuen Generation an Gewicht zunehmen und für nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,55 £		 Abst. Kursziel*:
14,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

09:26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
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