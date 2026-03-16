BAT Aktie
Marktkap. 115,04 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Das Segment traditionelle Tabakprodukte sei gut für Umsatzwachstum positioniert, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Derweil dürften die Produkte der neuen Generation an Gewicht zunehmen und für nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,55 £
|Abst. Kursziel*:
14,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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