Ferrari Aktie
Marktkap. 54,28 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 355 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman hob seine Schätzungen bis 2027 etwas an und begründete dies mit einem günstigeren Euro/Dollar-Wechselkurs als vom Luxusautobauer veranschlagt. Mit einer Erhöhung der Jahresziele beim Halbjahresbericht Ende Juli sei aber noch nicht zu rechnen, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
306,10 €
|Abst. Kursziel*:
17,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
307,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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