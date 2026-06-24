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PUMA Aktie

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Marktkap. 3,92 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol PMMAF

DZ BANK

PUMA SE Halten

16:56 Uhr
PUMA SE Halten
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
26,87 EUR 0,36 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Für das zweite Quartal erwartet Thomas Maul laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick einen gut zehnprozentigen Umsatzeinbruch. Die Neuausrichtung der Vertriebskanäle zulasten des niedrigpreisigen Großhandels dürfte vor allem die Aktivitäten des Sportwarenherstellers in Nordamerika und der EMEA-Region temporär belasten. Doch sobald das Erholungspotenzial der Marke besser sichtbar werde, könnte Großaktionär Anta Sports eine Offerte für die restlichen Puma-Anteile in Erwägung ziehen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
26,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
26,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

16:56 PUMA Halten DZ BANK
24.06.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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MotleyFool Puma (PBYI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
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