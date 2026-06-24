PUMA Aktie
Marktkap. 3,92 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Für das zweite Quartal erwartet Thomas Maul laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick einen gut zehnprozentigen Umsatzeinbruch. Die Neuausrichtung der Vertriebskanäle zulasten des niedrigpreisigen Großhandels dürfte vor allem die Aktivitäten des Sportwarenherstellers in Nordamerika und der EMEA-Region temporär belasten. Doch sobald das Erholungspotenzial der Marke besser sichtbar werde, könnte Großaktionär Anta Sports eine Offerte für die restlichen Puma-Anteile in Erwägung ziehen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Halten
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
26,69 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
26,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|16:56
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:56
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:56
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets