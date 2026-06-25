DAX 24.690 -1,2%ESt50 6.218 -0,8%MSCI World 4.745 -0,2%Top 10 Crypto 7,7590 +2,4%Nas 25.359 -0,5%Bitcoin 52.555 +0,0%Euro 1,1405 +0,3%Öl 72,60 -3,0%Gold 4.048 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwach -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien, Bayer im Fokus
Top News
Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
flatexDEGIRO hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an - Aktie dennoch leichter flatexDEGIRO hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an - Aktie dennoch leichter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
47,11 EUR +0,62 EUR +1,33 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,89 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

DZ BANK

Bayer Kaufen

11:01 Uhr
Bayer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bayer
47,11 EUR 0,62 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag"./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
47,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

11:01 Bayer Kaufen DZ BANK
08:06 Bayer Buy UBS AG
08:01 Bayer Overweight Barclays Capital
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Analysteneinschätzung Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ hebt fairen Wert für Bayer - 'Fundamentaler Befreiungsschlag'
finanzen.net Bayer-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2/Roundup-Streit: Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht - Kurssprung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester
Benzinga Marjorie Taylor Greene Says It Is &#39;Awful&#39; That &#39;No One Is Standing Up For Cancer Patients&#39; After Bayer Scores Roundup Victory In Supreme Court
Deutsche Welle US Supreme Court sides with Bayer over Roundup cancer suits
Deutsche Welle US Supreme Court sides with Bayer over Roundup cancer suits
Benzinga What&#39;s Going On With The Surge In Bayer Stock Today?
Financial Times Bayer wins crucial US Supreme Court ruling over Roundup weedkiller
Zacks Is Bayer (BAYRY) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Financial Times Eli Lilly and Bayer hit out at Germany’s spending on new medicines
Financial Times Eli Lilly and Bayer hit out at Germany’s spending on new medicines
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen