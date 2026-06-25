Bayer Aktie
Marktkap. 38,89 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag"./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Kaufen
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
47,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
47,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|11:01
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|Bayer Buy
|UBS AG
|08:01
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:01
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|Bayer Buy
|UBS AG
|08:01
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:01
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|Bayer Buy
|UBS AG
|08:01
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG