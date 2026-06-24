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Renault Aktie

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Renault Aktien-Sparplan
25,90 EUR -0,33 EUR -1,26 %
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Marktkap. 7,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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WKN 893113

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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

10:26 Uhr
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
25,90 EUR -0,33 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Outperform

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,29 €		 Abst. Kursziel*:
63,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,02%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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