Ferrari Aktie
Marktkap. 54,28 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei recht ruhig gewesen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Das Geschäftsjahr 2026 des Sportwagenherstellers laufe wohl weitgehend plangemäß./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
315,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
316,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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