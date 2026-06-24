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Barclays Capital

RWE Overweight

08:11 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,22 EUR -0,22 EUR -0,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,64 €		 Abst. Kursziel*:
22,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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