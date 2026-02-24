DAX 24.994 +0,0%ESt50 6.143 +0,4%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4250 +2,9%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1792 +0,1%Öl 70,94 -0,4%Gold 5.194 +1,0%
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie
BAT Aktie

52,10 EUR -0,20 EUR -0,38 %
STU
47,10 CHF -0,27 CHF -0,57 %
BRX
Marktkap. 114,33 Mrd. EUR

KGV 12,00
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Goldman Sachs Group Inc.

23.02.26
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
52,10 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4500 auf 4550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz sei weitgehend erwartungsgemäß gewesen, es habe vom Management aber einige positive Signale gegeben, schrieb Richard Felton am Freitagabend. Nach zwei Jahren der Investitionen kehre der Tabakkonzern 2026 wohl wieder zu seinem mittelfristigen Tempo zurück./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
52,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

24.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Nachmittag schwächer
finanzen.net Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Dienstagmittag mit Einbußen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Dienstagvormittag im Minus
finanzen.net Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
Financial Times BAT warns of job cuts as it plans to ‘simplify’ and boost productivity
Financial Times BAT extends chair’s term beyond UK’s recommended tenure
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on British American Tobacco PLC?
Benzinga Is British American Tobacco PLC Gaining or Losing Market Support?
MarketWatch My in-laws say they’re ‘stakeholders’ in my daughter’s bat mitzvah and want us to throw a bigger party. Do I say no?
Korea Times BAT designer enhances glo Hyper with 'emotional functionality'
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
