Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen
BAT Aktie

BAT Aktien-Sparplan
50,50 EUR +0,40 EUR +0,80 %
STU
45,91 CHF +0,22 CHF +0,49 %
BRX
Marktkap. 108,77 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

15:41 Uhr
BAT Neutral
BAT PLC (British American Tobacco)
50,50 EUR 0,40 EUR 0,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des US-Konkurrenten Altria auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Der US-Zigarettenmarkt habe weiterhin einen Trend zu günstigeren Produkten verzeichnet, schrieb Philip Spain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält Imperial Brands weiterhin für besser aufgestellt als BAT, um in einem von günstigeren Produkten geprägten Umfeld Marktanteile zu gewinnen, was auf die starken Discount-Marken von Imperial Brands zurückzuführen sei./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT Neutral

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Spain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15:41 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Dienstagmittag zu
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Vormittag in Rot
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus
finanzen.net FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
Benzinga Is British American Tobacco PLC Gaining or Losing Market Support?
MarketWatch My in-laws say they’re ‘stakeholders’ in my daughter’s bat mitzvah and want us to throw a bigger party. Do I say no?
Korea Times BAT designer enhances glo Hyper with 'emotional functionality'
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 F1 season
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 season
Benzinga Boeing&#39;s Ghost Bat Drone Achieves Breakthrough Autonomous Combat Hit
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
