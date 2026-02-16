DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,6670 -1,6%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.619 -1,0%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,07 -0,7%Gold 4.919 -1,5%
BAT Aktie

Marktkap. 108,62 Mrd. EUR

KGV 12,00
Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:21 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
49,25 EUR -0,40 EUR -0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern setze den Übergang in das wachstumsstarke Geschäft mit rauchfreien Produkten weiter erfolgreich um, schrieb Andrei Andon-Ionita in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der massive Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Philip Morris dürfte schrumpfen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:21 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Montagnachmittag ins Minus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Montagmittag
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Vormittag leichter
dpa-afx BAT-Aktie im Minus: Vergleichsweise geringes Wachstum für 2026 erwartet
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
Financial Times BAT warns of job cuts as it plans to ‘simplify’ and boost productivity
Financial Times BAT extends chair’s term beyond UK’s recommended tenure
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on British American Tobacco PLC?
Benzinga Is British American Tobacco PLC Gaining or Losing Market Support?
MarketWatch My in-laws say they’re ‘stakeholders’ in my daughter’s bat mitzvah and want us to throw a bigger party. Do I say no?
Korea Times BAT designer enhances glo Hyper with 'emotional functionality'
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 F1 season
