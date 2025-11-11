BAT Aktie
Marktkap. 102,83 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" belassen. Die Nikotinbeutel-Tochter Velo bleibe ein Lichtblick für den Tabakkonzern, schrieb Philip Spain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Velo habe mit einem Umsatzwachstum von 380 Prozent im bisherigen Verlauf des zweiten Halbjahres die Konsensprognose für das Wachstum des US-Marktes für orale Nikotinpräparate von rund 200 Prozent im zweiten Halbjahr deutlich übertroffen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Neutral
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,44 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Spain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
