Top News
Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
BAT Aktie

BAT Aktien-Sparplan
48,10 EUR -0,10 EUR -0,21 %
STU
44,16 CHF -0,29 CHF -0,65 %
BRX
Marktkap. 102,83 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

09:11 Uhr
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" belassen. Die Nikotinbeutel-Tochter Velo bleibe ein Lichtblick für den Tabakkonzern, schrieb Philip Spain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Velo habe mit einem Umsatzwachstum von 380 Prozent im bisherigen Verlauf des zweiten Halbjahres die Konsensprognose für das Wachstum des US-Marktes für orale Nikotinpräparate von rund 200 Prozent im zweiten Halbjahr deutlich übertroffen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

