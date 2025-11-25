DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
BAT Aktie

49,15 EUR +0,15 EUR +0,31 %
STU
45,51 CHF +0,01 CHF +0,02 %
BRX
Marktkap. 104,72 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

08:36 Uhr
BAT Neutral
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
49,15 EUR 0,15 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco von 3300 auf 4150 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Tabakbereich bevorzugt sie Imperial Brands./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Neutral

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,14 £		 Abst. Kursziel*:
-3,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:36 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
11.09.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

