BAT Aktie
Marktkap. 104,72 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco von 3300 auf 4150 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Tabakbereich bevorzugt sie Imperial Brands./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Neutral
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,14 £
|Abst. Kursziel*:
-3,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|08:36
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.19
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|08:36
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.