Anteile abgestoßen

BAT-Aktie etwas schwächer: British American Tobacco reduziert ITC-Beteiligung deutlich

05.12.25 09:32 Uhr
BAT kassiert fast 420 Millionen Dollar - großer ITC-Abverkauf abgeschlossen - BAT-Aktie dennoch tiefer | finanzen.net

British American Tobacco hat 9 Prozent Aktien von ITC Hotels für 419,8 Millionen US-Dollar verkauft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
49,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit wurden nur wenig mehr Aktien platziert, als der britische Tabakkonzern mindestens verkaufen wollte. Insgesamt 187,5 Millionen Aktien des in Mumbai notierten Unternehmens ITC wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußert, wie BAT mitteilte.

Am Donnerstag hatte BAT zwischen 7 und 15,3 Prozent des ausstehenden ITC-Kapitals zum Verkauf gestellt. Nach der Platzierung hält BAT über Tochtergesellschaften noch einen Anteil von rund 6,3 Prozent an ITC.

Der Erlös aus dem Verkauf soll dazu dienen, eine angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen.

In London verliert die BAT-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 43,32 GBP.

DOW JONES

