Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November Bitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November
D.R. Horton: Sind die US-Hausbauer der Hassett-Trade? Was dafür spricht! D.R. Horton: Sind die US-Hausbauer der Hassett-Trade? Was dafür spricht!
BAT Aktie

BAT Aktien-Sparplan
49,55 EUR +0,10 EUR +0,20 %
STU
46,17 CHF +0,16 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 109,26 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

17:01 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
49,55 EUR 0,10 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Mit einem Teilverkauf des Anteils an ITC Hotels würde der Tabakkonzern den Verschuldungsgrad in den avisierten Zielkorridor bekommen, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würden sich die Briten auf diese Weise stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

17:01 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Dow Jones Veräußerung BAT-Aktie stabil: Anteil an indischer Luxushotelkette ITC soll verkauft werden BAT-Aktie stabil: Anteil an indischer Luxushotelkette ITC soll verkauft werden
finanzen.net BAT Aktie News: BAT gibt am Donnerstagnachmittag ab
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag tiefer
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
Korea Times BAT Rothmans launches recruitment drive
Korea Times Confidence with bat spilling over to defense for KBO rookie
Novinite Bulgarian Woman’s Home Destroyed in Iranian Airstrike on Bat Yam, Israel
